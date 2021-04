LIVE. Een op drie bedrijven volgt coronaregels niet - Wereldwijd dagrecord nieuwe besmettingen

De verschillende regeringen van ons land kwamen vrijdagmiddag samen in het Overlegcomité om de coronamaatregelen te evalueren. Daarbij kwamen onder andere deze besluiten uit de bus: vanaf 8 mei zal een terrasje met vier opnieuw kunnen. De terrassen moeten wel om 22 uur dicht. In juni kunnen er weer evenementen plaatsvinden. Over evenementen in juli en augustus werden nog geen knopen doorgehakt. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.