LIVE. Een miljoen vaccins toegediend in België - Covid-19 eiste al meer dan 2,6 miljoen mensenlevens

Mahdi over humanitai­re visa: “Had geen andere keuze dan informatie over te maken aan parket”

13:18 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) had “geen andere keuze” dan de informatie van de Staatsveiligheid over mogelijke misstanden bij de uitreiking van humanitaire visa aan Iraniërs via de echtgenoot van N-VA-Kamerlid Darya Safai over te maken aan het parket. Dat zei hij in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.