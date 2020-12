LIVE. Eén coronabesmetting vastgesteld: Chinese stad meteen in lockdown - Dodelijkste dag in VS sinds start van pandemie

OVERZICHT. Er liggen minder dan 3.000 coronapa­tiën­ten in ziekenhuis, het laagste aantal sinds 20 oktober, maar dalende trend valt stil

11 december Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is vrijdag gezakt tot 2.939, het laagste aantal sinds 20 oktober. Dat blijkt uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Maar de daling van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag komt steeds meer tot stilstand, met nog gemiddeld 188 opnames per dag in de voorbije 7 dagen, een minieme daling van een procent.