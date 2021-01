LIVE. Edegemse basisschool sluit een week na twee besmettingen met Britse variant

Het coronavirus blijft de wereld in zijn greep houden. Verschillende landen scherpen de coronamaatregelen verder aan. In eigen land is er een uitbraak met de Britse variant vastgesteld in Houthulst. Daar zijn al meer dan 100 mensen besmet met de mogelijk besmettelijkere variant. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.