LIVE: Wat kan Zulte Waregem, met een vijfmansdefensie, tegen het Lazio Roma van Lukaku?

De sfeer zal vanavond bijzonder kil zijn in het Stadio Olimpico. Lazio moet namelijk na de racistische spreekkoren nog een wedstrijd achter gesloten deuren uitzitten. En dat net tegen Zulte Waregem. De fans verheugden zich nog op een trip naar Rome, maar het wordt uiteindelijk een donderdagavond op de zetel.



Na de ontnuchterende nederlaag tegen Nice willen Francky Dury en zijn troepen de rug rechten in de Europa League, maar makkelijk wordt dat niet tegen Jordan Lukaku en co. Dury moet het overigens nog zonder de geblesseerden Sammy Bossut en Julien De Sart doen.



Kan Zulte Waregem iets rapen in Rome? Volg het hier vanaf 19u LIVE!