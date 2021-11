LIVE. "Duitsland wil 12.000 militairen klaarstomen om bij te springen in coronazorg”

Gent Premier De Croo opgemerkte gast op Lichtfesti­val. Opnieuw druk, maar geen overrompe­ling

Het was opnieuw behoorlijk druk op het Lichtfestival Gent, maar een overrompeling zoals donderdagavond werd het niet. Vrijdagavond waren er naar schatting 160.000 mensen op de been. Daarbij ook premier Alexander De Croo (Open Vld), met vrouw en kinderen. Qua statement kan dat tellen, na de kritiek dat het onverantwoord is dit festival te laten doorgaan.

7:00