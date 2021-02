LIVE. Duitsland verlengt inreisverbod uit vrees voor mutaties - Bijna 4.000 Amazon-medewerkers ten onrechte in isolatie

De GEMS legt de laatste hand aan een advies voor versoepelingen voor de woonzorgcentra. Concreet zou er versoepeld kunnen worden in woonzorgcentra waar 90 procent van de bewoners gevaccineerd is, en 70 procent van het zorgpersoneel. De versoepeling zou zich vooral toespitsen op de bezoekregeling en activiteiten binnen het woon-zorgcentrum. Morgen komt de taskforce Zorg samen om voor Vlaanderen de evaluatie van het voorstel te maken. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.