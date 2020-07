LIVE. Drie minuten stilte voor coronaslachtoffers op nationale feestdag - Van Damme: “Bubbel verkleinen naar 10 mensen zou zinvol zijn”

Redactie

21 juli 2020

07u44

24

Het aantal coronabesmettingen in ons land blijft stijgen. Er worden volgens Sciensano nu gemiddeld 175 gevallen per dag geregistreerd, ofwel een stijging met 79 procent. Intussen hebben de EU-leiders na vier dagen en nachten onderhandelen een akkoord bereikt over de Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds. Volg alle ontwikkelingen hieronder.