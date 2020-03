LIVE. Dodental in Italië stijgt minder snel - Nederland verbiedt alle samenkomsten tot 1 juni

Voor het eerst sinds de uitbraak van Covid-19 in ons land is een

vastgesteld van het aantal bevestigde gevallen en ziekenhuisopnames in vergelijking met een dag eerder. “Dat is bemoedigend, maar de strijd is nog niet gestreden”, onderstreept viroloog Steven Van Gucht. “De komende weken worden zeker nog zwaar”, klinkt het. Wereldwijd zijn landen verwikkeld in een race tegen de klok om de snelle verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan en de gezondheidsdiensten klaar te stomen voor een overrompeling. In de VS worden ondertussen honderden miljarden vrijgemaakt om de economie te ondersteunen. Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.