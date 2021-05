LIVE. Dode na uitbraak Indiase variant in woonzorgcentrum Borsbeek - Aantal nieuwe hospitalisaties daalt met 16% in België

Showbizz Nathalie Meskens naar spoed met dochter Lima: “'t Is een wilde griet, dat heeft ze niet van mij hoor”

9:19 De Moederdag van Nathalie Meskens (39) is er eentje in mineur. Haar dochtertje moest naar het spoed nadat ze gevallen was en een kap in haar wenkbrauw had. “Mijn moederhart breekt bij het zien van dat bloed dat in Lima haar oog stroomde”, schrijft de actrice op Instagram.