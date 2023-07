LIVE. Dode en 18 gewonden bij Russische aanval op Odesa, ook historische kathedraal beschadigd

Topontmoeting Poetin en Loekasjenko

Nadat Polen eerder deze week besloot militaire eenheden dichter bij de grens met Wit-Rusland te brengen als reactie op de komst van troepen van de Russische Wagner-groep in Wit-Rusland, zei Poetin dat Moskou alle middelen zou gebruiken om te reageren op elke vijandigheid jegens Minsk. Het Kremlin zei dat Loekasjenko een werkbezoek brengt aan Rusland en met Poetin zal praten over de verdere ontwikkeling van het "strategische partnerschap" van de landen.

De perceptie dat Loekasjenko, een paria in het Westen, voor zijn voortbestaan ​​afhankelijk is van Poetin, had in Kiev de vrees aangewakkerd dat Poetin hem onder druk zou zetten om mee te doen aan een nieuw grondoffensief en een nieuw front te openen in de haperende Russische invasie van Oekraïne.