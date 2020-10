LIVE. Di Rupo sluit “bijkomende maatregelen” in Wallonië niet uit - Honderden agenten thuis door corona

Marc Van Ranst: “Jambon ontkent het zonlicht”

10:10 Minister-president Jan Jambon (N-VA) mag het dan wel ontkennen, volgens viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) staat ook het Vlaams coronahuis in brand. Na de uitslaande brand in Wallonië en Brussel, woedt volgens hem ook in Vlaanderen de epidemie in alle hevigheid. Een afwachtende houding is niet langer een optie, klinkt het. “Als Jambon zegt dat het huis nog niet in brand staat, ontkent hij het zonlicht.”