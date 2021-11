LIVE. Di Rupo pleit voor verplichte vaccinatie van bevolking - Vlaanderen loopt achter met derde prik

ONZE OPINIE. De samenle­ving openhouden is één iets, het volk mee krijgen in een nieuwe fase van een grillige pandemie een ander

“We moeten ervoor zorgen dat we geen activiteiten moeten stilleggen.” Dat is dé prioriteit van premier Alexander De Croo (Open Vld). Hoe we ervoor gaan zorgen dat die activiteiten zichzelf niet stilleggen, is een ander paar mouwen. Wie de afgelopen week een toneelstuk of optreden bijwoonde, merkte de lege stoelen op. De tickets vliegen de deur niet uit. De schrik zit erin. Verplichte zelftests zijn een extra bescherming, de kosten een extra drempel. Politici die het vertrouwen niet nog meer willen verliezen, moet de problemen in die sectoren in de gaten blijven houden.

