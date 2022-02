LIVE. Denemarken neemt afscheid van coronamaatregelen, Oostenrijk verplicht vaccinaties

Het aantal nieuwe bevestigde gevallen van het coronavirus stagneert. Dat blijkt vandaag uit de recentste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Gisteren voorspelde biostatisticus Geert Molenberghs nog dat de piek van de vijfde golf in zicht is en er vanaf morgen of donderdag een daling te verwachten is in de cijfers. Lees alle nieuwe ontwikkelingen rond het coronavirus in dit liveblog.