LIVE. Denemarken legt vaccineren met AstraZeneca tijdelijk stil - VS zullen overschot coronavaccins delen

China roept op tot de-escalatie in Myanmar

1:05 Het moment is aangebroken voor een ‘de-escalatie’ en ‘een dialoog’ na de staatsgreep in Myanmar. Dat heeft de Chinese ambassadeur bij de Verenigde Naties, Zhang Jun, woensdag verklaard. China schaarde zich in New York achter een gemeenschappelijke verklaring van de VN-Veiligheidsraad waarin de militaire junta voor het eerst wordt veroordeeld.