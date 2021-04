LIVE. Denemarken leent 55.000 dosissen AstraZeneca uit aan Duitsland - Italië raadt vaccin Johnson & Johnson aan voor 60-plussers

Opioïden­cri­sis: proces tegen Johnson & Johnson en andere farmabe­drij­ven van start

20 april Deze week is in de Amerikaanse staat Californië het proces gestart tegen vier Amerikaanse farmabedrijven, waaronder Johnson & Johnson. Zij worden beschuldigd van misleidende marketing die zou hebben bijgedragen aan de opioïdencrisis. Die zorgde voor een explosie van overdoses in de Verenigde Staten.