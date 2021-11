LIVE. Delegatielid van minister Verlinden in VS test positief op coronavirus

Niet tevreden over de kwaliteit van het onderwijs? Download de app

De Vlaamse onderwijsinspectie lanceert vandaag een app waarmee ouders, leerlingen en leerkrachten hun stem kunnen geven in het debat over de kwaliteit van het onderwijs. “We willen in dialoog gaan met iedereen die in het onderwijs actief is”, zegt inspecteur-generaal Lieven Viaene.

16 november