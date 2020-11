LIVE. De Lijn start met controle op mondmaskerplicht - Italië scherpt maatregelen verder aan

TV “Het enige dat ik wilde, was weggeraken uit Willebroek”: ‘DVLM’ duikt in de wereld van Dimitri Vegas & Like Mike (+ bekijk de eerste aflevering gratis via HLN)

14:04 Vandaag gaat ‘DVLM’, de nieuwe docureeks van programmamaker Eric Goens, in première op STREAMZ. Daarin kunnen we een kijkje nemen in de wereld van Dimitri Vegas & Like Mike, of toch hoe die eruitzag voor de coronacrisis. En waar het meestal Dimitri is die de interviews geeft, krijgen we nu ook veel van zijn broer te zien.