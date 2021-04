LIVE. De Croo: “Verwacht geen nieuwe versoepelingen morgen” - Van Peteghem: “Logisch dat terrassen op 8 mei openen”

Het zou een moedige beslissing zijn om te wachten met versoepelen tot wanneer de vooropgestelde drempelwaarde van 500 patiënten op intensieve zorg bereikt is. Dat zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) in de aanloop naar het Overlegcomité van morgen. Er liggen momenteel 933 coronapatiënten op intensieve zorg. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.