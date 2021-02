LIVE. De Croo: “Versoepeling zal stap voor stap verlopen” - Scholen gewoon weer open na krokusvakantie zoals voor afkoelingsweek

Met uw kroost naar het museum? Haast u, de tickets zijn bijna op

10 februari Wie in de krokusvakantie naar een museum wil waar kinderen thuis zijn, boekt maar beter meteen tickets. Technopolis en de TikTak-expo zijn hopeloos uitverkocht, in het Dinomuseum geraakt u enkel vlak voor sluitingstijd nog binnen, in het Speelgoedmuseum uitsluitend in het weekend. “Maar toch liepen er hier vorig jaar dubbel zoveel bezoekers.”