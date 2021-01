LIVE. De Croo roept op “niet te dramatiseren” rond vaccinatiecampagne - Zeven overlijdens na vaccin, voorlopig geen oorzakelijk verband

Maak opnieuw kennis met de ‘Voice of God’, de warme stem van de onzichtba­re omroeper tijdens de inaugura­tie

12:47 Je zag hem niet, maar hoorde hem wel. Courtney Williams, de man die gisteren al voor de vierde keer op rij de podiumgasten aankondigde tijdens de presidentiële inauguratie. Zijn warme stem past bij deze ceremonie “als een hand in een want”, zou Neil Diamond zingen. “De ‘voice of God’ is de technische term, omdat je mij niet ziet”, aldus Williams zelf. De diepe basklank leek inderdaad vanuit de hemel boven het Capitool te komen.