LIVE. De Croo blikt in VTM NIEUWS vooruit op Overlegcomité - Geert Molenberghs: “We zijn een van de slechtste leerlingen van de West-Europese klas”

Biden onderte­kent "historisch infrastruc­tuur­plan" van 1.000 miljard dollar

De Amerikaanse president Joe Biden heeft maandag een historische wet ondertekend die infrastructuurinvesteringen van zowat 1.000 miljard dollar (880 miljard euro) mogelijk maakt. Het gaat om de grootste investering in infrastructuur die ooit is gedaan in de Verenigde Staten.

9:14