LIVE. De Croo: “Belgische vaccinatiestrategie wordt pas uitgewerkt als kenmerken van vaccins gekend zijn”

Royalty Prinses Madeleine van Zweden onder vuur: “Ze verwaar­loost haar koninklij­ke plichten en rukt haar kinderen weg uit een veilige omgeving”

16:19 De Zweden portretteren haar als een luie prinses en het Zweedse hof is haar non-stop verhuizingen beu: prinses Madeleine (38) krijgt bakken kritiek over zich heen. De prinses lijkt haar koninklijke taken te ontvluchten en is maar zelden aanwezig op belangrijke familie-evenementen, zoals de verjaardag van kroonprinses Victoria (43) deze zomer. Ooit was er nochtans veel hoop op de prinses gevestigd: “De koning rekende erop dat zijn dochter op de lange termijn wat taken kon overnemen van haar oudere broer en zus.”