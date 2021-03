LIVE. Dalai Lama laat zich vaccineren - Nederland verlengt avondklok wellicht tot 30 maart

Weyts: "Eén hobby per kind is maar aanbeve­ling"

6 maart Het idee van een hobby per kind is altijd een aanbeveling geweest en was nooit dwingend. Dat heeft minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts (N-VA) vandaag verklaard in De Ochtend op Radio 1. Dat is opvallend, want die aanbeveling werd door velen wél als maatregel aangenomen en veroorzaakte vooral bij ouders heel wat kopzorgen.