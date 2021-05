LIVE. Culturele sector spant kort geding aan tegen de staat voor publieke voorstellingen - Moderna-vaccin blijkt effectief bij tieners

HLN en VTM NIEUWS maken kans op goud in Belfius-persprij­zen

6 mei HLN en VTM NIEUWS maken kans op goud bij de Belfius Persprijzen 2020. In de categorie TV & Video dingt Romina Van Camp mee met haar reportagewerk en live verslaggeving over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Daarnaast komen Kenneth Dée en Lucas Wuyts in aanmerking in de categorie Coup de Coeur voor hun dossier over 5G.