LIVE. Crisiscentrum: “We hebben allicht worstcasescenario voor ziekenhuizen kunnen vermijden”, maar waarschuwt ook voor “overdreven optimisme”

Van Damme: “Zeer grote kans dat vaccin in ons land gratis wordt aangeboden”

7:14 Indien er verschillende coronavaccins op de markt komen, verwacht prof. dr. Pierre Van Damme (UAntwerpen) geen verschil in kwaliteit. “De kans is heel groot dat andere vaccins die nu in onderzoeksfase 3 zijn, ook in de buurt van de 90 procent (effectiviteit, red.) gaan eindigen, wat heel positief nieuws is.” Farmareus Pfizer maakte maandag bekend dat hun coronavaccin volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief is bij het voorkomen van een besmetting. Epidemioloog Van Damme gaf op VTM NIEUWS antwoord op vragen van kijkers.