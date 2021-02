LIVE. Crisiscentrum waarschuwt voor valse vaccins - Honderden Nederlanders claimen avondklokboete terug

Celebrities De vreemde eetgewoon­tes van Elvis: “Hij at zes maanden lang hetzelfde en verbood vis op zijn landgoed”

9:43 Elvis Presley had heel vreemde eetgewoontes. Dat onthulde Angie Marchese, de huidige verantwoordelijke en archiefbeheerder van Presleys landgoed tijdens een virtuele rondleiding. Zo kon hij de geur van vis niet verdragen en verbood het dan ook op zijn domein. Ook was Elvis een gewoontedier als het om etenstijd ging en at vaak zes maanden lang hetzelfde.