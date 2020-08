LIVE. Crisiscentrum waarschuwt voor overdreven optimisme: "Virus geen vrije baan geven, stijging is reëel ondanks meer testen” - Staden verplicht mondmasker op openbaar domein

Wereldwijd meer dan 19 miljoen besmettingen

IB ADN HLA

07 augustus 2020

01u20

Bron: Reuters, ANP, Belga, VTM Nieuws

5