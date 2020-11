LIVE. Coronavaccin wordt gratis voor alle Belgen, maar niet verplicht - Viroloog Neyts legt verschillen uit tussen vaccins

Zoon Lutgart Simoens neemt afscheid van zijn moeder: “Voor iedereen de Engel van Vlaanderen, voor ons een lieve, warme mama”

16:40 Hoe vaak had ze het de voorbije weken niet gezegd? “Het is op, ik ben op.” Een grote verrassing was het dus niet, toen Francis Van Huffelen (59), de jongste zoon van Lutgart Simoens (92), zondag te horen kreeg dat zijn moeder was binnengebracht in het ziekenhuis waar hij zelf op dat moment aan de slag was. “Ondanks haar drukke carrière heeft ze ons, haar vijf kinderen, goed opgevoed. Ze was warm, lief en toegewijd.”