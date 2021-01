LIVE. Coronamaatregelen verlengd tot 1 maart - Molenberghs vraagt sluiting van de grenzen te overwegen

Woon. Gaf jij je interieur al een gelaat? Deco met een gezicht verovert onze huiskamers

12 januari Is het omdat we door corona nauwelijks andere mensen mogen zien? Feit is dat home deco met daarop een gezicht massaal onze huiskamers verovert. Een vaas met een gelaat, een poster, masker, kussen, ... Noem het op en het bestaat. Misschien is het voor jou met een van deze items wel liefde op het eerste gezicht?