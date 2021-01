LIVE. Coronamaatregelen verlengd tot 1 maart - Covidpatiënten uit buurlanden welkom in Belgische ziekenhuizen

Drugs Leider (33) cocaïneben­de uit Antwerpen opgepakt bij luxevilla aan Costa del Sol

12 januari In het zuiden van Spanje heeft de Guardia Civil de leider opgepakt van een bende die cocaïne en oorlogswapens smokkelt via de haven van Antwerpen. De 33-jarige Y.M.W. zou “een van de grootste drugshandelaars van België zijn”, meldt de Spaanse politie. De man woonde met zijn gezin in een luxueuze villa aan de Costa del Sol. Toch duurde het maandenlang voor de politie hem kon vatten.