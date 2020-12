LIVE. Coronacijfers lijken te stabiliseren - Stijging besmettingen bij kinderen en tieners - "Dit weekend vastgesteld dat niet iedereen het zo nauw nam met regel om alleen te winkelen”

De daling in de Belgische coronacijfers is ondertussen bijna gestopt, blijkt vandaag uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Het vaccin is op komst, en bewoners en personeel van de woonzorgcentra zullen als eerste in ons land de prik krijgen. Toch zal het nog tot na de zomer duren vooraleer iedereen gevaccineerd is. Volg alle nieuws over het coronavirus hier in onze liveblog.