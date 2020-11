LIVE. Coronacijfers in ons land dalen, maar trager dan verwacht - Epidemioloog Van Damme: “We vragen om feestdagen op een andere manier te vieren”

"De digitalise­ring van de implicatie van de burger”: beleids­voor­stel­ling staatsse­cre­ta­ris voor Digitalise­ring Mathieu Michel oogst hilariteit

19 november Zijn aanstelling als complete nieuwkomer in de federale regering was al niet onbesproken, en met de voorstelling van zijn beleidsbrief in de Kamer heeft staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel (MR) - broer van Charles - het niet echt beter gemaakt. Michel viel niet alleen op door zijn abominabele kennis van het Nederlands, ook inhoudelijk fronsten aanwezige Kamerleden de wenkbrauwen toen hij het had over sociale netwerken.