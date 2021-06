LIVE. Coronacertificaat goedgekeurd door Europees Parlement - Tientallen versoepelingen gaan vandaag in

“Je baas kan je niet verplich­ten om naar kantoor te komen”: dit moet je weten over de terugkom­dag

8 juni We gaan weer op café, vakanties worden volop geboekt en er zijn zelfs vooruitzichten voor een aantal zomerfestivals. Dus kunnen de werkvloeren natuurlijk niet achterblijven op vlak van versoepelingen. Vanaf 9 juni mogen we weer één dag per week naar kantoor, vanaf 1 juli is telewerk niet meer verplicht. Maar wat als thuiswerken jou best bevalt? Jobat.be vroeg het aan Geert Vermeir, juridisch expert van SD Worx.