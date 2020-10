LIVE. Coronabrandhaard Luik overweegt openen veldhospitaal - Kwart meer besmettingen op dag tijd in Vlaamse rusthuizen

Schilderij van Brueghel De Jonge voor 280.000 euro geveild in Hannuit

10:21 Een schilderij van de Vlaamse schilder Pieter Brueghel de Jonge is gisteravond voor 280.000 euro onder de hamer gegaan in het veilinghuis Legia Auction in het Luikse Hannuit. Dat heeft het veilinghuis gemeld. Het schilderij was het eigendom van een Belgische familie.