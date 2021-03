LIVE. Commissie dringt aan: “EU-landen moeten opschieten met inenten” - Bijna 500.000 tijdelijk werklozen in januari

Franse ex-president Nicolas Sarkozy moet jaar cel in wegens corruptie

17:24 De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy (65) is maandag door een rechtbank in Parijs veroordeeld tot drie jaar cel waarvan een jaar effectief wegens corruptie en ongeoorloofde invloedverwerving. Volgens zijn advocate, meester Jacqueline Laffont, gaat Sarkozy in beroep tegen zijn veroordeling. “Hij vastbesloten om zijn onschuld te blijven aantonen”, klinkt het.