LIVE. “Combinatie AstraZeneca en Pfizer leidt tot betere afweerreactie” - Vorige week meer dan 1,2 miljoen vaccindosissen geleverd

Woon. Groot geluk op een klein plekje: Nathalie en Piet vinden rust in hun chalet in het bos

16:31 Elk weekend laten Nathalie en Piet de drukte van de stad achter zich om de rust van de natuur op te zoeken in hun goed verscholen chalet in de Kempense bossen. Daar vinden ze groot geluk op een klein plekje. Hoewel het er een beetje back to basics is, baad je er toch in luxe.