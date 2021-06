LIVE. “Combinatie AstraZeneca en Pfizer leidt tot betere afweerreactie” - VK neemt maatregelen tegen verspreiding van Indiase variant

Helpt het nu echt om een 'paraceta­mol­le­tje' te nemen voor je vaccin?

19:29 Het coronavaccin blijft een van de belangrijkste gespreksonderwerpen van de Vlamingen, zeker nu de vaccinatiecampagne in volle vaart vooruit gaat en wekelijks enkele honderdduizenden een prik krijgen. De ene houdt aan de inenting een pijnlijke arm over, de andere voelt zich nadien een beetje grieperig maar nog meer mensen merken helemaal niets. Wat kan je nu het beste doen om die vervelende bijwerkingen tegen te gaan? Volgens viroloog Steven Van Gucht en Dirk Ramaekers van de Taskforce Vaccinatie is het in ieder geval geen goed idee om preventief een pijnstiller te nemen.