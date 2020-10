LIVE. Colruyt roept klanten op om weer alleen te komen winkelen - Vlaamse jeugdverenigingen schrappen activiteiten met overnachting - Frankrijk volledig rode zone

Europees president Michel vraagt duidelijk­heid van Britten: “Brexit betekent ook beslissing nemen”

12:52 Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel heeft Groot-Brittannië gevraagd om duidelijkheid te scheppen over de handelsrelaties in het post-brexittijdperk. De onderhandelingen daarover zitten in het slop. "Brexit betekent brexit .... maar een brexit betekent ook een beslissing nemen", zei Michel vandaag in het Europees Parlement. "Groot-Brittannië heeft een grote beslissing te nemen.”