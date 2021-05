LIVE. CM vraagt aandacht voor vaccinatie in arme landen - Biden roept ouders op hun kinderen te laten vaccineren

Leveringen Johnson & Johnson-vac­cin blijven beperkt

12 mei België zal volgende week naar verwachting opnieuw maar een beperkt aantal vaccins van Johnson & Johnson ontvangen, net als de rest van Europa. In totaal zullen er volgende week amper 40.800 dosissen geleverd worden, zegt de Taskforce Vaccinatie aan onze redactie. Deze week worden er 36.000 dosissen geleverd, in april kreeg België in totaal 66.000 vaccins.