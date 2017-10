LIVE: Chelsea als eerste in actie op drukke Premier League-dag, die bol staat van de 'Belgische duels'

Er komen vanmiddag alweer flink wat Belgen in actie in de Premier League. Om 13u30 beginnen de Chelsea-Belgen er al aan met een Londense derby tegen het Watford van Christian Kabasele en ook later staan enkele 'Belgische duels' op het programma. Laurent Depoitre neemt het met Huddersfield op tegen het Man. United van Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne ontvangt met Man. City het Burnley van Steven Defour.