LIVE. CEO UZ Brussel: “Niet het moment om veel te versoepelen” - Epidemioloog Pierre Van Damme: "Nodig een eenzame uit voor Kerstmis”

Het aantal Covidpatiënten in de Belgische ziekenhuizen is onder de grens van 5.000 patiënten gedoken. Ook de andere coronacijfers in ons land blijven verder dalen. Morgen komt het Overlegcomité opnieuw samen om zich te beraden over de lockdownmaatregelen in ons land. Vraag is vooral of er al dan niet tijdelijke versoepelingen komen voor de kerstperiode. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog.