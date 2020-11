LIVE. CEO Moderna: ‘Coronavaccin gaat 20 tot 30 euro kosten’ - Engelse lockdown eindigt 2 december - 12 miljoen besmettingen in de VS

Pfizer: “Droomsce­na­rio van vaccin voor kerst wordt steeds waarschijn­lij­ker”

21 november Het wordt steeds waarschijnlijker dat we voor kerst al een vaccin tegen het coronavirus zullen hebben in Europa. Dat heeft de directeur van farmabedrijf Pfizer in Nederland gezegd in het actualiteitenprogramma Nieuwsuur op de Nederlandse openbare omroep. Marc Kaptein sprak over “een droomscenario” dat werkelijkheid kan worden.