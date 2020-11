LIVE. CEO luchtvaartmaatschappij Qantas: “Vaccin verplicht voor wie wil meevliegen”

Nieuw systeem volgt Vlaamse afval- en materialen­stro­men op

5:21 Afvalmaatschappij OVAM is gestart met de voorbereiding van nieuw datamonitoringsysteem om afval- en materialenstromen transparant en efficiënt op te volgen. Dat moet in de nabije toekomst niet alleen de productie van afvalstoffen meten, maar ze nadien ook traceren in het recyclageproces en hun toepassing in nieuwe producten in kaart brengen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir maakt voor het nieuwe systeem 2 miljoen euro vrij.