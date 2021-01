LIVE. Carnaval Rio de Janeiro uitgesteld tot 2022 - “Vervroeging nachtklok behoort tot het plan B”

Italiaanse kustwacht heeft handen vol met walviskada­ver van 70 ton

21 januari Een enorm kadaver van een walvis is naar de haven van Napels gesleept. De Italiaanse kustwacht had twee boten nodig om het dode zeezoogdier van 70 ton te bergen. Met een lengte van net geen twintig meter is het mogelijk het grootste walviskarkas dat ooit in de Middellandse Zee werd gevonden.