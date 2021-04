LIVE. Canada schort vluchten uit India en Pakistan maand op

Brief met wit poeder afgeleverd in Wetstraat 16: onderzoek wijst dat het om bloem gaat

22 april Er werd deze voormiddag via de post een poederbrief afgeleverd in de Wetstraat 16, de ambtswoning van premier Alexander De Croo (Open Vld). De interne veiligheidsprocedure werd onmiddellijk opgestart. In de loop van de dag kwam de mededeling dat de brief met 99 procent zekerheid bloem bevatte.