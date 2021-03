LIVE. Canada adviseert gebruik AstraZeneca-vaccins enkel voor 55-plussers

Commissie zet licht op groen voor overdracht reisgege­vens aan lokale overheden en politie

29 maart Als alles goed gaat is eind deze week alles in stelling om gegevens uit het Passenger Locator Form voor teruggekeerde reizigers te delen met lokale overheden of politiediensten, om de handhaving van de verplichte quarantaine en testing te vergemakkelijken. Het samenwerkingsakkoord dat dat juridisch regelt kreeg vanmiddag groen licht in de Kamercommissie Justitie, in de loop van de week volgen de plenaire vergadering en de andere parlementen van het land.