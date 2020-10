LIVE. Cafés in Brussel maand dicht - “Sterk signaal was nodig in Franstalig België”, zegt Van Ranst - Na Waalse nu ook Brusselse regering in quarantaine

IB TT HR

07 oktober 2020

12u58

Bron: Reuters, ANP, Belga

179

De federale en de deelstaatregeringen nemen strenge maatregelen om de opmars van het coronavirus in te dijken. Naast de algemene regels zoals afstand houden en een mondmasker dragen wanneer dat niet mogelijk is, wordt het aantal nauwe contacten beperkt tot drie per maand buiten het eigen gezin. Daarnaast mogen we nog maximum vier anderen uitnodigen voor privé-bijeenkomsten thuis. De cafés gaan vanaf vrijdag om 23 uur dicht. In Brussel sluiten de cafés vanaf morgen zelfs een hele maand lang. Lees in deze liveblog de laatste ontwikkelingen over het coronavirus.