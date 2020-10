LIVE. Cafés en restaurants maand lang gesloten - Zorgverleners uitgeteld nog voor tweede piek - Geert Molenberghs: “Ook aanpassing van protocollen voor sport en cultuur nodig”

Jambon richt zich in filmpje van vijf minuten tot alle Vlamingen: “De goeden moeten nu opdraaien voor gedrag van groepje onverlaten”

18 oktober Op de vooravond van de sluiting van de horeca richt minister-president Jan Jambon zich in een filmpje van ruim vijf minuten tot de Vlaamse bevolking. Hij blikt even terug op de voorbije maanden en beklemtoont dat “de goeden nu moeten opdraaien voor het gedrag van een groepje onverlaten”. De N-VA-kopman wijst er op dat ons een lastige periode te wachten staat, maar spreekt ons tegelijk ook moed in. “Flandriens klimmen uit het dal omhoog, naar de top, tegen alles in. Opgeven staat niet in ons woordenboek. Wij, de Vlamingen, slaan ons hier wel doorheen.”