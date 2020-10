LIVE. Cafés en restaurants maand lang gesloten - Italië komt met meer gerichte maatregelen tegen coronavirus

Gent Gentse hotelier reageert op verstreng­de maatrege­len: “Wij staan voor de ‘ho’ in horeca, maar worden als buiten­aards behandeld”

18 oktober De cafés en restaurants moeten dicht en krijgen ondersteuning, de hotels blijven in de kou staan. Rudy De Wit, hoteluitbater en voorzitter van Gent Hotels vzw, geeft op Facebook uiting aan zijn gevoelens van frustratie. “Als ‘ho’ staan we als eerste in het woord ‘horeca’, maar we worden behandeld als buitenaards.”